Чикаго
    -
    2:30
    31.03.21
    Юнайтед Центр
    Каролина
      НХЛ • Центральный дивизион
      Календарь
      Перед матчем

      Чикаго - Каролина

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Чикаго – Каролина на Eurosport.ru! 31 марта 2021 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго и Каролина и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чикаго и Каролина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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