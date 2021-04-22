Аризона - Миннесота

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Аризона – Миннесота на Eurosport.ru! 22 апреля 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аризона и Миннесота и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Аризона и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

