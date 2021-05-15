Виннипег
    -
    3:00
    15.05.21
    МТС Центр
    Торонто
      НХЛ • North Division
      Календарь
      Перед матчем

      Виннипег - Торонто

      Хоккей. Следите за матчем Виннипег – Торонто на Eurosport.ru! 15 мая 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Виннипег и Торонто и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Виннипег и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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