Калгари
Завершено
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5
-
2
0
2:00
25.04.21
Скоушабэнк Сэдлдоум
Монреаль
НХЛ • North Division
Календарь
Перед матчем

Калгари - Монреаль

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Калгари – Монреаль на Eurosport.ru! 25 апреля 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Калгари и Монреаль и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Калгари и Монреаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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