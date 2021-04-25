Лос-Анджелес
    Завершено
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    5:00
    25.04.21
    Стэйплз Центр
    Аризона
    НХЛ • West Division
    Календарь
    Перед матчем

    Лос-Анджелес - Аризона

    Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лос-Анджелес – Аризона на Eurosport.ru! 25 апреля 2021 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лос-Анджелес и Аризона и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Лос-Анджелес и Аризона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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