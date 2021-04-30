Эдмонтон
    -
    4:00
    30.04.21
    Rogers Place
    Калгари
      НХЛ • North Division
      Календарь
      Перед матчем

      Эдмонтон - Калгари

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Эдмонтон – Калгари на Eurosport.ru! 30 апреля 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эдмонтон и Калгари и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эдмонтон и Калгари, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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