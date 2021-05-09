Лас-Вегас - Сент-Луис

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лас-Вегас – Сент-Луис на Eurosport.ru! 9 мая 2021 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лас-Вегас и Сент-Луис и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Лас-Вегас и Сент-Луис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

