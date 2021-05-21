Миннесота
    -
    4:30
    21.05.21
    Иксел Энерджи Центр
    Лас-Вегас
      НХЛ • Первый раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Миннесота - Лас-Вегас

      Хоккей. Следите за матчем Миннесота – Лас-Вегас на Eurosport.ru! 21 мая 2021 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миннесота и Лас-Вегас и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Миннесота и Лас-Вегас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет