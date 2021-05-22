Айлендерс
    -
    22:00
    22.05.21
    Нассау Ветеранс Мемориал Колизеум
    Питтсбург
      НХЛ • Первый раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Айлендерс - Питтсбург

      Хоккей. Следите за матчем Айлендерс – Питтсбург на Eurosport.ru! 22 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айлендерс и Питтсбург и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Айлендерс и Питтсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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