Нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров перенесет операцию на бедре и пропустит регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги-2020/21. Об этом журналистам по видеосвязи объявил генеральный менеджер «молний» Жюльен Брисбуа. При этом у Кучерова остается шанс сыграть в матчах Кубка Стэнли.

«Увы, но что есть, то есть, – развел руками Брисбуа. – Теперь наша задача – игроков, тренеров, менеджеров – попасть в плей-офф, чтобы дать Кучу возможность выйти на лед в этом сезоне и помочь нам защитить титул. Мы идем в поход еще за одним трофеем.

НХЛ Овечкин назвал сына в честь погибшего брата. Он разбился в автокатастрофе 18/12/2020 В 19:26

Никто не любит хоккей так, как Никита Кучеров. Знаю, как тяжело он переживает пропуск регулярки, и понимаю, как усердно Кучеров будет работать, чтобы вернуться так скоро, насколько возможно», – сказал генменеджер «Лайтнинг» (цитата по ESPN).

MVP регулярного чемпионата-2019 Кучеров играл с повреждением весь плей-офф-2020 и вместе с «Тампой» завоевал Кубок Стэнли. В последнем розыгрыше плей-офф 27-летний форвард провел 25 матчей и набрал 34 очка (лучший показатель в команде).

Из-за повреждения «Лайтнинг» выведет контракт Никиты за потолок зарплат и освободит место в размере 9,5 миллиона долларов. На эти деньги «молнии» подпишут ограниченно свободного агента Энтони Чирелли.

Жюльен Брисбуа отметил, что после мышечной травмы в состав вернется капитан Стивен Стэмкос. Он пропустил весь плей-офф, за исключением третьего матча финальной серии, в котором забросил одну шайбу.

За последние четыре сезона Кучеров набрал 398 очков. По этому показателю русский форвард уступает в НХЛ только нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

Хоккей Первый тренер Кучерова и Гусева напал на арбитров 24/11/2020 В 07:28