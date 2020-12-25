Александр Радулов потерял 1,5 млн рублей, вложенных в российский банк, куда он переводил зарплату.

Несколько лет назад хоккеист познакомился с бывшим владельцем казино, который открывал новый банк. Неназванный бизнесмен пообещал спортсмену низкие проценты, качественное обслуживание и выдачу большой суммы денег в любой точке мира.

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Радулов и другие спортсмены согласились, но в 2015-м у банка начались проблемы с лицензией. Руководство, которое сейчас занимается процедурой банкротства, убеждало спортсменов, что деньги вложены в новое дело, и откладывали выплаты, сообщает телеграм-канал Hue.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей», — цитирует «360» адвоката Радулова Сергея Ташкова.

Адвокат добавил, что банкиры начали вести себя агрессивно: связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в США. По мнению Ташкова, это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги: «Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: «Дураки, что ли?» Мы приняли решение это осветить».

Радулов находится в Москве и в ближайшее время прокомментирует ситуацию лично.

34-летний Радулов выступает за «Даллас» с 2017 года.

В составе сборной России он выиграл 2 чемпионата мира и бронзу.

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