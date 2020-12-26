Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин охарактеризовал известных людей из футбола и политики.

– Поговорим немного о тех, с кем вы знакомы. И не только о звездах спорта. Вот Ваше фото с Лео Месси. Великий футболист, выступающий за «Барселону», за которую вы давно болеете…

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– Очень скромный парень. Мы с ним не то, чтобы прямо долго и много общались, но именно такое впечатление он произвел. Со всеми здоровался, улыбался. Неймар тоже очень приятный человек в общении. Видно, что они работяги, любят свое дело, жизнь и футбол.

– Дональд Трамп?

– Веселый и дружелюбный. Просто нормальный мужик.

– В хоккее разбирается?

– Еще бы. Только он фанат «Рейнджерс», наших давних соперников.

– Владимир Путин?

– Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым, – рассказал 35-летний Овечкин в интервью Team Russia.

Ови выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном», в составе сборной России стал обладателем Кубка Стэнли.

Новый сезон НХЛ стартует 13 января.

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