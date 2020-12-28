Шведскому вратарю «Вашингтона» Хенрику Лундквисту предстоит перенести операцию на сердце.
«За три последние недели мое внимание сместилось с тренировок и предстоящего сезона на состояние моего здоровья и осознание того, что я могу и что не могу делать, – написал Лундквист в твиттере. – Сейчас запланирована открытая операция на сердце – протезирование аортального клапана, корня аорты и восходящей аорты. У всех нас есть свои горы, которые нужно покорить. Сохраняю позитивный настрой и двигаюсь по пути выздоровления».
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38-летний Лундквист пропустит сезон из-за проблем с сердцем
В соцсетях Лундквиста уже поддержали клубы НХЛ и сама лига. Все они желают ему здоровья и скорейшего выздоровления.
- 17 декабря 38-летний Лундквист сообщил, что пропустит сезон-2020/21 из-за проблем с сердцем.
- С 2005 по 2020 год он выступал за «Рейнджерс», с которым выиграл 459 матчей и сделал 64 шатаута.
- По годичному контракту с «Вашингтоном» Хенрик должен был заработать 1,5 млн долларов.
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