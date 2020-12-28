«За три последние недели мое внимание сместилось с тренировок и предстоящего сезона на состояние моего здоровья и осознание того, что я могу и что не могу делать, – написал Лундквист в твиттере. – Сейчас запланирована открытая операция на сердце – протезирование аортального клапана, корня аорты и восходящей аорты. У всех нас есть свои горы, которые нужно покорить. Сохраняю позитивный настрой и двигаюсь по пути выздоровления».