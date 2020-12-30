43-летний словак подписал соглашение сроком на один сезон с зарплатой в 795 тысяч долларов.

Тренин схватился с двухметровым Харой и выиграл бой по версии болельщиков

«Мы счастливым заполучить Здено в нашу организацию, – заявил генеральный менеджер «Кэпс» Брайан Маклеллан. – Мы чувствуем, что его опыт и лидерские качества усилят как нашу синюю линию, так и всю команду».