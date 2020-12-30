Главный гигант НХЛ Здено Хара перешел в «Вашингтон Кэпиталс» на правах свободного агента.
43-летний словак подписал соглашение сроком на один сезон с зарплатой в 795 тысяч долларов.
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«Мы счастливым заполучить Здено в нашу организацию, – заявил генеральный менеджер «Кэпс» Брайан Маклеллан. – Мы чувствуем, что его опыт и лидерские качества усилят как нашу синюю линию, так и всю команду».
- Хара начинал заокеанскую карьеру в «Айлендерс» и «Оттаве», а последние 14 сезонов выступал за «Бостон», с которым в ранге капитана завоевал Кубок Стэнли-2011 и еще дважды сыграл в финале.
- Всего Здено провел 1553 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 205 шайб и набрал 656 очков.
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