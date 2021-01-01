«Я увидел, где они проводят съемки, как все проходит, и получил невероятный и шикарный опыт. Это и раньше было одним из моих любимых шоу, если не самым любимым. Одной из самых крутых вещей было встретить всех этих актеров вживую, узнать, какие они классные. Меня тепло встретили. Актеры хорошо восприняли мое отсутствие опыта», – поделился эмоциями Бёрнс с официальным сайтом НХЛ.