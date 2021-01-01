Харизматичный защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс снялся в двух эпизодах сериала «Викинги» от Amazon Prime.
Канадского хоккеиста, знаменитого своей эпичной бородой, можно увидеть в 13-й и 14-й сериях шестого сезона.
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«Я увидел, где они проводят съемки, как все проходит, и получил невероятный и шикарный опыт. Это и раньше было одним из моих любимых шоу, если не самым любимым. Одной из самых крутых вещей было встретить всех этих актеров вживую, узнать, какие они классные. Меня тепло встретили. Актеры хорошо восприняли мое отсутствие опыта», – поделился эмоциями Бёрнс с официальным сайтом НХЛ.
- В шестом сезоне «Викингов» одну из ключевых ролей (князь Олег Вещий) сыграл русский актер Данила Козловский, прославившийся ролью легендарного хоккеиста Валерия Харламова в «Легенде №17».
- Бёрнс – победитель ЧМ-2015 и Кубка мира-2016 в составе сборной Канады. В 2017-м он был выбран лучшим защитником НХЛ и получил Норрис Трофи.
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