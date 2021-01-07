«Вашингтон Кэпиталс» готовится к новому сезону НХЛ, стартующему в ночь на 14 января. Пресс-служба клуба опубликовала эффектный гол лидера команды Александра Овечкина на тренировке – лучший снайпер современности увел шайбу за спину и бросил из-под коньков.

«Ови показывает трюки», – написано в клубном твиттере.

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  • Из-за позднего старта, связанного с пандемией, клубы НХЛ проведут по 56 матчей вместо привычных 82.
  • Овечкин становился лучшим снайпером НХЛ семь раз за последние восемь сезонов и девять раз в совокупности.
  • Александр – первый русский капитан-обладатель Кубка Стэнли (2018).

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