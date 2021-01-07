«Вашингтон Кэпиталс» готовится к новому сезону НХЛ, стартующему в ночь на 14 января. Пресс-служба клуба опубликовала эффектный гол лидера команды Александра Овечкина на тренировке – лучший снайпер современности увел шайбу за спину и бросил из-под коньков.