Официальный сайт НХЛ в преддверии старта сезона-2021 представил ретйинг 50 лучших хоккеистов Лиги на данный момент. В десятку попали три игрока из России, ни одного нет в топ-3.

В списке лидирует канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второй – его соотечественник Нэтан Маккиннон из «Колорадо», третий – немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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Артемий Панарин («Рейнджерс») – четвертый, Никита Кучеров («Тампа») – седьмой, Александр Овечкин («Вашингтон») – восьмой. 17-м стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, следом поставили Евгения Малкина из «Питтсбурга».

Новый сезон НХЛ стартует 13 января – начало было отложено из-за пандемии коронавируса и поздней концовки предыдущего сезона.

Действующий обладатель Кубка Стэнли – «Тампа» Кучерова, Василевского, Сергачева и Волкова.

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