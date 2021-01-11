Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер, перенесший сердечный приступ в феврале 2020-го во время матча НХЛ, завершил карьеру. 37-летний канадец не делал официального заявления по этому поводу ни в социальных сетях, ни на пресс-конференции, а просто подтвердил эту информацию после прямого вопроса журналистов.

«Завершил ли я карьеру? Да. Честно говоря, я понял, что все кончено, фактически когда это произошло», – сообщил Боумистер The Athletic.

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Боумистер потерял сознание во время матча регулярного чемпионата с «Анахаймом» на скамейке запасных 11 февраля 2020 года. После этого канадец перенес операцию, ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дифибриллятор.

Боумистер провел 1240 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Флориду», «Калгари» и «Сент-Луис», набрал 424 (88+336) очка.

В 2019-м Джей с «Блюз» завоевал Кубок Стэнли.

В составе сборной Канады Боумистер стал олимпийским чемпионом Сочи-2014.

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