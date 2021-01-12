Задолженность хоккеиста составляет почти 27 млн долларов, ему грозит шесть активных судебных процессов, судебные иски и административные разбирательства с кредитными агентствами.

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В заявке по банкротству Кейн перечислил обязательства на сумму 26,8 млн долларов с активами в 10,2 млн. Несмотря на неясные источники убытков Кейна, в документации указывается, что за последний год он потерял 1,5 млн долларов в азартных играх, сообщает The Atletic.