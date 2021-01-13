В ночь на 14 января матчем «Филадельфия» – «Питтсбург» начнется регулярный чемпионат НХЛ. Старт предваряла не очень оптимистичная речь главы лиги Гари Беттмана: «Мы возвращаемся и проводим сезон, потому что это важно для игры, потому что этого хотели наши болельщики и хоккеисты, потому что это может дать людям – особенно находящимся в изоляции или в местах с комендантским часом – ощущение чего-то нормального, что чем-то можно заняться. Для нас было бы дешевле закрыть двери и не играть. Мы потеряем гораздо больше денег на уровне клубов и на уровне лиги, если будем играть».

По информации ESPN, владельцы нескольких франшиз напрямую просили Беттмана отменить сезон, но комиссар уверен, что такой шаг будет катастрофой если не с финансовой, то с имиджевой точки зрения. Да и хоккеисты стояли за проведение сезона. Осенью и в декабре НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) бились за каждый денежный пункт и со скрипом пришли к согласию.

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До лета 2020-го финансовые отношения лиги и хоккеистов регулировались коллективным соглашением, подписанным в феврале 2013 года. В июле в целях закончить сезон-2019/20 был подписан Меморандум о понимании, а в декабре – уже с прицелом на укороченный сезон-2020/21 – были добавлены временные переходные правила (The 2020-21 Transition Rules).

Хотя стартующая регулярка окажется короче примерно на 32% (56 матчей вместо 82), зарплаты хоккеистов не будут пересмотрены. Александру Овечкину формально все так же полагаются 10 млн долларов, Артемию Панарину – 13 млн и так далее. Подлежат пропорциональному пересмотру бонусы. Например, если хоккеист должен сыграть 20 матчей, чтобы получить дополнительные 20 тысяч долларов, то в регулярке-2020/21 ему для активации пункта хватит меньшего количества игр, но и сумма на его счет упадет пропорционально меньшая.

Артемий Панарин (справа) и Евгений Малкин Фото: Getty Images

Вы заметили слово «формально» в предложении о полагающихся миллионах игрокам? Дело в так называемом эскроу, из-за которого спортсмены уже много лет заметно недополучают. Согласно подписанному в 2013-м коллективному договору, владельцы клубов и игроки делят хоккейную прибыль (hockey-related revenue – HRR) за сезон поровну – 50/50. Поскольку совокупные доходы хоккеистов всегда оказываются выше, из их зарплат каждый год удерживается определенная сумма – тот самый эскроу. По итогам сезона владельцы покрывают разницу в прибыли, а остаток возвращают игрокам.

Например, в регулярном чемпионате-2013/14 – первом полном по действующему договору – у игроков удержали из зарплат 14,7%, а по окончании вернули только 3,8%. То есть они недосчитались 10,9% полагающихся по контрактам средств. В последнем полноценном сезоне-2018/19 докоронавирусной эры потери хоккеистов по эскроу составили 9,65% (12,9% взято и 3,25% возвращено).

В идеальном мире настанут времена, когда хоккейные доходы лиги за сезон вырастут настолько, что игроки не только выйдут в ноль, но и получат дополнительный куш. Ну или просто воплотят мечту в реальность и уберут эскроу из следующего коллективного соглашения. Но пока они только теряют и, разумеется, не испытывают по этому поводу положительных эмоций. Например, в июне 2020-го Артемий Панарин высказал обеспокоенность в инстаграме (пост уже удален). Хоккеисты и так платят большие налоги (до 40% в разных штатах), отчисляют членские взносы в профсоюз + зарплаты агентам. Поэтому сочные на бумаге 10-миллионные контракты звезд можно смело делить пополам.

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Несложно догадаться, что весной 2020-го все финансовые планы и прогнозы были смыты в канализацию. Средняя стоимость франшиз снизилась (впервые с 2001 года) на 2%, доходы рухнули на 68%. Удалось только провести расширенный плей-офф при пустых трибунах, и в таком же формате начнется – и наверняка полностью пройдет – чемпионат-2020/21. Только «Флорида», «Аризона» и «Коламбус» на старте откроют двери для небольшого процента болельщиков, а действующий чемпион «Тампа» рассмотрит этот вопрос не раньше 5 февраля.

НХЛ сильнее других крупных лиг США зависит от посещаемости. За прошлый сезон клубы получили в среднем только 20 млн долларов от ТВ-трансляций (для сравнения: в НФЛ эта цифра достигла 260 млн). Продажа билетов приносит НХЛ 36,6% заработка (для НБА эта статья доходов составляет – 22%, для НФЛ – 15%), и это без учета продажи мерча и всяких вкусностей непосредственно на матчах, продажи мест на парковках. В совокупности этих факторов болельщики, по словам все того же Беттмана, генерируют лиге 50% дохода.

Часть потерь придется покрывать главным действующим лицам: эскроу, прежде несколько лет падавший, на сезон-2020/21 составит 20%. В условиях кризиса, игроки, вероятно, эти деньги никогда не увидят. И это еще не ад, поскольку пессимистичные прогнозы грозили все 35%.

Еще одна мелкая неприятность для хоккеистов на предстоящий сезон – 10% от зарплат будут задержаны. Мелкая, потому что владельцы просили профсоюз о 20% и потому что независимо от итоговой выручки и эскроу эти 10% задержек будут выплачены в полной мере, но в течение трех лет: каждое 15 октября, начиная с 2022 года. Каждый игрок получит сумму полностью даже в случае последующего изменения статуса его контракта или завершения карьеры.

Разумеется, лига ищет и иные источники дохода. Во-первых, дивизионы (они, кстати, в этом сезоне отличаются по составу от стандартных) впервые в истории получат спонсорские названия.

Во-вторых, НХЛ всерьез хочет покуситься на священную корову и разрешить рекламу на свитерах и шлемах. Такие слухи ходили весь декабрь, но 11 января Беттман заверил, что в настоящее время в планах настолько экстремальных нововведений нет. Но если к середине сезона большинство арен лиги останутся закрытыми, то и эта традиция НХЛ канет.

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