Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил эффектнейшую шайбу в стартовый день регулярного чемпионата КХЛ. «Пингвины» играли в матче открытия с «Филадельфией».

К началу второго периода «Питтсбург» проигрывал со счетом 1:2 и получил большинство. Капитан сравнял счет, мастерски перехватив передачу вратаря-соперника, красиво развернулся и закинул шайбу в ворота.