Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил эффектнейшую шайбу в стартовый день регулярного чемпионата КХЛ. «Пингвины» играли в матче открытия с «Филадельфией».

К началу второго периода «Питтсбург» проигрывал со счетом 1:2 и получил большинство. Капитан сравнял счет, мастерски перехватив передачу вратаря-соперника, красиво развернулся и закинул шайбу в ворота.

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  • «Филадельфия» выиграла со счетом 6:3.
  • Евгений Малкин не отметился результативными действиями за «Питтсбург», его показатель полезности – минус один.

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