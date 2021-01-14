Работник ледовой арены «Колорадо» от души повеселился, пока можно – почти все первые матчи регулярного сезона НХЛ прошли без зрителей.

В перерыве игры против «Сент-Луиса» смельчак разложил на своем ноутбуке пасьянс – ничего неординарного, если бы изображение с лэптопа не проецировалось на лед. Поэтому у игры в «Косынку» были наблюдатели.