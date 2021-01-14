Работник ледовой арены «Колорадо» от души повеселился, пока можно – почти все первые матчи регулярного сезона НХЛ прошли без зрителей.
В перерыве игры против «Сент-Луиса» смельчак разложил на своем ноутбуке пасьянс – ничего неординарного, если бы изображение с лэптопа не проецировалось на лед. Поэтому у игры в «Косынку» были наблюдатели.
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- «Колорадо» уступил со счетом 1:4.
- Зрителей в ограниченном количестве на трибуны пускают только «Даллас», «Флорида» и «Аризона».
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