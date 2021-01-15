Российский нападающий Кирилл Капризов более чем успешно дебютировал за «Миннесоту» в НХЛ. «Уайлд» победили «Лос-Анджелес» (4:3), а сам Кирилл забросил победную шайбу.
Всего на счету Капризова три результативных действия: на 17-й минуте он стал одним из ассистентов Йонаса Бродина, а еще одну передачу отдал в эпизоде со второй шайбой «Миннесоты» при счете 1:3. В овертайме Кирилл воспользовался ошибкой защитника «Лос-Анджелеса» и забросил победную шайбу, причем сделал это коньком, но судьи не заметили нарушение правил.
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Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим три очка за результативность в дебютном матче.
- Кирилл перебрался в НХЛ из ЦСКА, за который выступал в течение трех лет.
- Контракт с «Уайлд» рассчитан на 2 года.
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