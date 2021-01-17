Российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич отличились в нью-йоркском дерби. Нападающие «Рейнджерс» забросили по две шайбы в ворота «Айлендерс».

Бучневич открыл счет на третьей минуте, Панарин удвоил преимущество на 14-й. Во втором периоде Бучневич вновь распечатал ворота соперников первым, а затем забросил финн Капо Какко. Панарин закинул пятую шайбу в большинстве за пять минут до сирены. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отстоял на ноль.

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После победы хоккеисты в шутку повздорили на пресс-конференции. «Я ему говорю, пасуй мне, пасуй мне. Делай так, но он меня не послушал. Но мы все равно победили», – со смехом рассказал Панарин.

Итоговый счет – 5:0 в пользу «Рейнджерс». В воротах «Айлендерс» также стоял русский голкипер Илья Сорокин.

Панарин, Бучневич и Георгиев стали звездами матча.

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