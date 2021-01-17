В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинс» обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в серии буллитов со счетом 4:3.

В матче принимали участие пять россиян: в составе «пингвинов» это Евгений Малкин, а у столичного клуба – Илья Самсонов, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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Ови и Кузнецов поучаствовали в двух шайбах «Кэпиталс». Первую Александр забросил на 15-й минуте при счете 1:1 с передачи Кузнецова и Уилсона.

А на 31-й минуте два россиянина ассистировали Никласу Бэкстрему, который отличился в большинстве, сделав счет 3:2 в пользу «Вашингтона».

В конце первого периода случился неприятный эпизод с участием Евгения Малкина. Российский форвард зарядил сопернику клюшкой между ног. Судья момент не заметил, но он попал на камеры.

В серии буллитов лишь один бросок из восьми был точным – Джейк Гюнцель принес победу «Питтсбургу». Никто из россиян, а шанс был у Малкина, Овечкина и Кузнецова, не реализовал попытку.

Процент отраженных бросков Ильи Самсонова составил 89,29 – он спас после 25 бросков из 28.

В данный момент «Вашингтон» лидирует в Восточном дивизионе с пятью очками в трех матчах. «Питтсбург» идет седьмым с двумя баллами в трех играх.

Следующий матч «Кэпиталс» снова проведут против «Пингвинс». Игра состоится 20 января.

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