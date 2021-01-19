21-летний защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов начал отсчет заброшенным шайбам в НХЛ.

На 10-й минуте матча регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (3:1) российский хоккеист открыл счет броском от синей линии.

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«Под этой маской должно быть скрывается огромная улыбка».

Всего Александр провел на льду 17 минут 43 секунды, нанес 3 броска, провел 4 силовых приема. За 3 матча сезона он набрал 2 (1+1) балла.

Романов выступил на двух молодежных чемпионатах мира (2019, 2020) и оба раза вошел в символическую сборную турнира. В 2019-м он также был признан лучшим защитником МЧМ.

Александр приходится внуком Зинэтуле Билялетдинову. Он был задрафтован «Монреалем» в 2018 году под 38-м номером.

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