21-летний защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов начал отсчет заброшенным шайбам в НХЛ.
На 10-й минуте матча регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (3:1) российский хоккеист открыл счет броском от синей линии.
НХЛ
Панарин и Бучневич оформили по дублю, а потом в шутку повздорили
«Под этой маской должно быть скрывается огромная улыбка».
Всего Александр провел на льду 17 минут 43 секунды, нанес 3 броска, провел 4 силовых приема. За 3 матча сезона он набрал 2 (1+1) балла.
- Романов выступил на двух молодежных чемпионатах мира (2019, 2020) и оба раза вошел в символическую сборную турнира. В 2019-м он также был признан лучшим защитником МЧМ.
- Александр приходится внуком Зинэтуле Билялетдинову. Он был задрафтован «Монреалем» в 2018 году под 38-м номером.
НХЛ
Горячий дебют Капризова в НХЛ: рекорд и победная шайба коньком в ОТ
Хоккей
Лучший защитник молодежной сборной России подписал контракт с «Монреалем»