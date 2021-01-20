«Питтсбург» во второй раз подряд обыграл «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, а российский нападающий Евгений Малкин, показавший худший старт сезона за всю карьеру в НХЛ, наконец проснулся.
Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «пингвинов». «Вашингтон» ушел на второй перерыв, выигрывая 4:2 – одну из шайб забросил Евгений Кузнецов. Затем «Питтсбург» отквитал один гол, а 34-летний Малкин на 48-й минуте сравнял с передач Криса Летанга и Сидни Кросби. Ранее Евгений выдал худший старт сезона в НХЛ, не набрав ни одного очка в первых трех матчах регулярки.
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Победную шайбу в овертайме забросил капитан команды Сидни Кросби.
- Александр Овечкин отметился ассистом.
- Предыдущий матч 17 января «Питтсбург» выиграл со счетом 4:3 по буллитам.
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