«Питтсбург» во второй раз подряд обыграл «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, а российский нападающий Евгений Малкин, показавший худший старт сезона за всю карьеру в НХЛ, наконец проснулся.

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «пингвинов». «Вашингтон» ушел на второй перерыв, выигрывая 4:2 – одну из шайб забросил Евгений Кузнецов. Затем «Питтсбург» отквитал один гол, а 34-летний Малкин на 48-й минуте сравнял с передач Криса Летанга и Сидни Кросби. Ранее Евгений выдал худший старт сезона в НХЛ, не набрав ни одного очка в первых трех матчах регулярки.