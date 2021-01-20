«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4, хотя в составе «синерубашечников» играли настоящие герои.

В начале второго периода Брендан Лемье принял на себя бросок Пи Кея Суббана. Шайба попала ему в ногу, причинив явную боль. Но хоккеист фактически на одной ноге продолжил смену и еще раз бросился под шайбу.