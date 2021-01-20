«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4, хотя в составе «синерубашечников» играли настоящие герои.
В начале второго периода Брендан Лемье принял на себя бросок Пи Кея Суббана. Шайба попала ему в ногу, причинив явную боль. Но хоккеист фактически на одной ноге продолжил смену и еще раз бросился под шайбу.
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Самоотверженность 24-летнего форварда поразила пользователей твиттера.
«Отныне это аккаунт фаната Брендана Лемье», – написал @BenchBossx2.
«И это не плей-офф, а третий матч регулярки. Обожаю хоккей», – @IanZak.
«Брендан – официально величайший Лемье», – написал @tzatoky.
- Брендан – сын четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье и однофамилец легендарного капитана «Питтсбурга» Марио Лемье. Он доиграл матч до конца.
- Два ассиста в матче с «Джерси» набрал Артемий Панарин, еще одна голевая передача у Павла Бучневича.
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