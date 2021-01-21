Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов нарушили протокол COVID-19. Команду оштрафовали на 100 тысяч долларов.
Россияне попали в список недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола по коронавирусу, так как нарушили меры безопасности по борьбе с коронавирусом. Как сообщает официальный сайт НХЛ, игроки общались друг с другом без масок, находясь в близком контакте. При этом, по информации TSN, они смогут сыграть в ближайшей встрече, но пропустят тренировки «Кэпиталс».
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- Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Баффало» 23 января.
- Этот случай стал первым в сезоне, когда игроки «Вашингтона» появились в списке протокола НХЛ о коронавирусе.
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