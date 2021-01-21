Россияне попали в список недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола по коронавирусу, так как нарушили меры безопасности по борьбе с коронавирусом. Как сообщает официальный сайт НХЛ, игроки общались друг с другом без масок, находясь в близком контакте. При этом, по информации TSN, они смогут сыграть в ближайшей встрече, но пропустят тренировки «Кэпиталс».