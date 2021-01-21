«Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаундже для игроков, а также они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты, вирус действует сугубо в номере отеля. Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. И еще тот факт, что у Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать, но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител», – саркастично отметила супруга хоккеиста в инстаграме.