В НХЛ состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата – без российских звезд «Вашингтона». Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от матчей за нарушение антиковидного протокола. В отсутствии четверки «Кэпиталз», отлично проявили себя другие российские хоккеисты.

Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл» – матч завершился с сокрушительным счетом 7:0. Радулов сделал дубль и отдал голевой пас, у Гурьянова – шайба плюс ассист, Худобин оформил шат-аут, отразив все 34 броска.

НХЛ «Питтсбург» снова обыграл «Вашингтон», Малкин наконец забил 20/01/2021 В 08:34

«Питтсбург» Евгения Малкина расправился с «Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин. «Пингвины» победили 4:3 по буллитам. Малкин отдал ассист и набрал второе очко в сезоне, Панарин также отметился голевой передачей.

Это сотое очко Артемия за «Рейджерс» – он пробил сотню за 73 матча и установил клубный рекорд: до этого ни один хоккеист команды не набирал сто очков так быстро.

«Питтсбург» и «Рейнджерс» проведут еще один матч ночью с 24 на 25 января.

Регулярный сезон НХЛ продлится до 8 мая.

НХЛ Гол Ови, грязный удар Малкина: весь 🔥 игры «Питтсбург» – «Вашингтон» 17/01/2021 В 22:32