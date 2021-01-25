Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил клубный рекорд после шестого матча в составе команды.

23-летний форвард отдал ассист в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» и набрал шестое очко. Таким образом, он стал первым новичком в истории клуба, который набрал в среднем одно очко за шесть стартовых матчей.

НХЛ
Капризов подписал контракт с «Миннесотой»
13/07/2020 В 17:38
  • «Миннесота» проиграла со счетом 3:5.
  • Капризов перебрался в НХЛ из ЦСКА, за который выступал в течение трех лет. Контракт с «Уайлд» рассчитан на 2 года.

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