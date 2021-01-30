Защитник «Лос-Анджелеса» Шон Уокер получил серьезную травму лица в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

В третьим периоде шайба попала в лицо 26-летнего канадского хоккеиста после щелчка соперника – защитника «Миннесоты» Мэтта Дамба. Пострадавший не сумел продолжить игру и покинул лед с помощью докторов.

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А вот так выглядело лицо Уокера сразу после матча. Жуть!

  • «Миннесота» выиграла со счетом 5:3.
  • Кирилл Капризов в составе победителей отметился шайбой.

Хоккеист МХЛ во время драки ударился головой об лед и потерял сознание

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