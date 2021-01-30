Защитник «Лос-Анджелеса» Шон Уокер получил серьезную травму лица в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

В третьим периоде шайба попала в лицо 26-летнего канадского хоккеиста после щелчка соперника – защитника «Миннесоты» Мэтта Дамба. Пострадавший не сумел продолжить игру и покинул лед с помощью докторов.