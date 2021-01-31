Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин успешно вернулся на лед после четырехматчевой дисквалификации, наложенной клубом за нарушение коронавирусного протокола.
Другие российские хоккеисты не играли против «Бостона»: Евгений Кузнецов не попал в заявку, Димтрий Орлов и Илья Самсонов остаются в списке по ковиду. 35-летний Овечкин же помог команде победить в матче регулярного чемпионата НХЛ, набрав два очка.
Сперва Александр отметился голевой передачей – вместе с Томом Уилсоном он ассистировал Рихарду Панику, и «Вашингтон» довел счет до разгромного – 3:0.
В третьем периоде «Бостон» отквитал все три шайбы, и в овертайме Овечкин забросил решающую, принеся команде итоговую победу. Это его 708-й гол в НХЛ – Александр сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю Лиги.
- 5 февраля «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс».
- Статистика Овечкина в сезоне-2020/21 – 2+5.