Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин успешно вернулся на лед после четырехматчевой дисквалификации, наложенной клубом за нарушение коронавирусного протокола.

Другие российские хоккеисты не играли против «Бостона»: Евгений Кузнецов не попал в заявку, Димтрий Орлов и Илья Самсонов остаются в списке по ковиду. 35-летний Овечкин же помог команде победить в матче регулярного чемпионата НХЛ, набрав два очка.

НХЛ
Ови, Кузнецов и еще два россиянина нарушили протокол COVID-19
21/01/2021 В 07:38

Сперва Александр отметился голевой передачей – вместе с Томом Уилсоном он ассистировал Рихарду Панику, и «Вашингтон» довел счет до разгромного – 3:0.

В третьем периоде «Бостон» отквитал все три шайбы, и в овертайме Овечкин забросил решающую, принеся команде итоговую победу. Это его 708-й гол в НХЛ – Александр сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю Лиги.

  • 5 февраля «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс».
  • Статистика Овечкина в сезоне-2020/21 – 2+5.

Шубская разнесла НХЛ за отстранение имеющего антитела Овечкина

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НХЛ
«Питтсбург» снова обыграл «Вашингтон», Малкин наконец забил
20/01/2021 В 08:34
НХЛ
Гол Ови, грязный удар Малкина: весь 🔥 игры «Питтсбург» – «Вашингтон»
17/01/2021 В 22:32