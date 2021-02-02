Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби применил хитрый прием российского форварда Андрея Свечникова в матче против «Рейнджерс». Канадец выкатился за ворота, воспользовался заминкой соперников, поднял шайбу на клюшку и попытался забросить ее в верхний угол – не получилось.

Защитники «Нью-Йорка» под руководством Игоря Шестеркина разгадали задумку Сидни – этот эпизод во многом стал ключевым в матче и запустил камбэк хозяев. Спустя десяток секунд после броска Кросби Кевин Руни сравнял счет, а в третьем периоде «Рейнджерс» вырвали победу: Крис Крайдер забросил в большинстве, а за секунду до финальной сирены Артемий Панарин поразил пустые ворота (3:1).

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Подобные трюки называются Мичиган-гол или лакросс-гол. Сам Кросби забрасывал в таком стиле на юниорском уровне, но в НХЛ впервые так отличился (и дважды!) Андрей Свечников в сезоне-2019/20.

«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточном дивизионе, «рейнджеры» – 7-е.

В восьми матчах Кросби сделал 4+4, У Панарина уже 5 заброшенных шайб и 7 ассистов. Лидирует в гонке Коннор Макдэвид (8+14).

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