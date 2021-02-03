Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел выдающийся матч против «Чикаго» в рамках регулярки НХЛ. Российский хоккеист уже на третьей минуте открыл счет в матче – гол стал для Андрея пятым в сезоне. А в серии буллитов стал единственным, кто реализовал послематчевый бросок, и принес «Каролине» команде победу.
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Помимо этого, Свечников отметился двумя силовыми приемами, один из которых стал по-настоящему эффектным хайлайтом встречи. Форвард жестко встретил шведского игрока «Чикаго» Карла Содерберга и смачным приемом уложил его на лед.
- «Каролина» победила «Чикаго» в серии буллитов со счетом 4:3 и лидирует в своем дивизионе с 12 очками.
- Свечников провел на льду 17 минут 39 секунд, за это время он нанес 6 бросков в створ.
- Андрей набрал 7 (5+2) очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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