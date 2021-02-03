Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел выдающийся матч против «Чикаго» в рамках регулярки НХЛ. Российский хоккеист уже на третьей минуте открыл счет в матче – гол стал для Андрея пятым в сезоне. А в серии буллитов стал единственным, кто реализовал послематчевый бросок, и принес «Каролине» команде победу.