Житель Нью-Джерси Ариэль Бен-Абрахам сообщил, что по ошибке получил клюшки защитника «Вашингтон Кэпиталс» Здено Хары. По словам Бен-Абрахама, клюшки, которые он получил случайно, стоят 5 тысяч долларов.

«Эй, «Кэпиталс», почему клюшки стоимостью 5 тысяч долларов у меня дома? И во сколько тренировка? Думаю, FedEx накосячил. Хара, знаю, что ты не писал в твиттере с 2014-го, но ты собираешься забирать их или нет?» – написал Бен-Абрахам.

НХЛ Хара перешел в «Вашингтон» к Овечкину и Кузнецову 30/12/2020 В 23:28

«Должно быть, это самая странная вещь, которую я получил по ошибке. Клюшки самого высокого игрока в истории НХЛ? Это безумие», – заявил Бен-Абрахам.

По словам мужчины, он ожидал поставки для своей компании по производству одежды, и был удивлен, получив вместо этого связку хоккейных клюшек примерно 30 футов в высоту.

Бен-Абрахам добавил, что компания-производитель клюшек True Hockey немедленно связалась с ним. Менеджер по маркетингу Кори Грегори отметил: он не думал, что Бен-Абрахам попытается продать клюшки, поскольку писал о них в социальных сетях.

«Как только он выложил это, я был уверен, что они не будут продаваться. Это похоже на то, как вы фотографируете, как грабите банк».

Модель клюшек «Project X», которую получил Бен-Абрахамом, еще не поступила в продажу и не будет доступна для широкой публики до 5 февраля. Менеджер True Hockey по маркетингу организует возврат клюшек у Бен-Абрахама на этой неделе, когда «Кэпиталc» будут в Нью-Йорке, чтобы сыграть с «Рейнджерс», сообщает ESPN.

Здено Хара подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» в декабре 2020-го.

Ранее словак 14 лет выступал за «Бостон».

НХЛ Тренин схватился с двухметровым Харой и выиграл бой по версии болельщиков 08/01/2020 В 10:06