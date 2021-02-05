Русские энхаэловцы делятся на три категории. Первые отправляются в сильнейшую лигу мира как можно раньше: выступают в североамериканских молодежных турнирах и фарм-клубах и ждут приглашения в НХЛ. Либо играют в России, но при первой возможности летят через океан. Яркий пример – братья Свечниковы. Но если у Андрея в «Каролине» дела пошли великолепно, то Евгений не дотягивает даже до основы «Детройта». Другие, как Никита Гусев и Вадим Шипачев, напротив – долго выжидают. Из-за этого им бывает тяжело адаптироваться, результат приходит далеко не сразу или не приходит вообще.

А есть парни, которые улетают в самый момент созревания. Так сделал Артемий Панарин, взявший в 2016-м Колдер Трофи – приз лучшему новичку. Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко стали ключевыми игроками «Вашингтона» и «Сент-Луиса», взяв с ними Кубок Стэнли. В эту категорию попал и Кирилл Капризов.

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Кирилл Капризов Фото: Getty Images

На МЧМ-2017 в качестве капитана сборной России Капризов настрелял 9+3 и стал лучшим нападающим турнира. Та команда не считалась главным фаворитом, любая медаль была бы успехом. Победу над шведами в овертайме бронзового матча праздновали как золото, хотя забей Кирилл пятый буллит американцам сутками ранее в полуфинале – этого «как» могло и не быть. На следующий день об этом промахе никто и не вспомнил: без Капризова не было бы даже бронзы.

Между той молодежкой и дебютом в «Миннесоте» прошло ровно четыре года. Уже в 19 он перешел из «Кузни» в «СЮ», а еще спустя год – в ЦСКА. Победная шайба в овертайме финала Олимпиады, через год – Кубок Гагарина. Такой пик карьеры 99% хоккеистов посчитают успехом. Но Капризову сейчас 23, и для него это только начало. «Когда я отдал ему шайбу, то уже знал, что это – конец», – рассказывал Гусев о победном голе в ворота немцев. Он был настолько уверен в броске Капризова, что понимал: главное – дождаться, когда соперник хотя бы на секунду уберет клюшку, и сделать поперечный пас. Дальше можно не волноваться. Речи о том, что Капризов – прицеп к связке Дацюка и Гусева, не было даже близко. Это было сочетание прошлого, настоящего и будущего.

Кирилл Капризов празднует гол в овертайме финала ОИ-2018 Фото: Getty Images

Насчет будущего понимал и владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд, который ангажировал Кирилла в том же 2018-м. Собирался лично прилететь в Москву для переговоров – такой чести удостаивались разве что звезды СССР. Леопольду помешала операция на бедре, и тогда он передал с помощником умилительное письмо на корявом русском, в котором приглашал задрафтованного тремя годами ранее игрока. Письмо сработало не хуже личного визита. Отъезд Капризова в НХЛ стал вопросом времени.

Миннесота – самый хоккейный штат США. Детские, студенческие и молодежные матчи там собирают аншлаги. А вот с клубами НХЛ не везет: за 26 лет «Норт Старс» лишь однажды вышли в финал и в итоге переехали в «Даллас». Созданные вместо них «Уайлд» залезали максимум в финал конференции, но, как правило, ограничивались первым раундом плей-офф. Типичный середняк, который редко и поднимается, и падает. И в плане маркетинга далеко не самая популярная команда – не в пример «Вашингтону» или «Питтсбургу».

Одна из главных причин такого парадокса – хронический недостаток суперзвезд. С момента появления «Уайлд» в 2000-м топовых игроков пересчитать элементарно: Микко Койву, Мариан Габорик, Зак Паризе и, пожалуй, Никлас Бэкстрём. Величины а-ля Овечкин или Кросби не хватает. Эту величину «Миннесота» увидела в Капризове.

ЦСКА сильно повезло, что Капризов согласился провести в Москве сезон-19/20. Он стал лучшим снайпером регулярки, забросив 33 шайбы в 57 матчах. Он был готов разрывать в плей-офф: его шайба в овертайме похоронила «Торпедо» в первом раунде. А потом наступил ковид.

Капризов не играл почти год. НХЛ не разрешила клубам заявлять новичков на летний расширенный плей-офф. На первый взгляд, ситуацию хуже придумать сложно: здоровый форвард с гигантскими перспективами не может развиваться и играть. С другой стороны, у Кирилла было больше времени освоиться в Штатах. Как в бытовом плане, так и в хоккейном – тренировки никто не отменял.

Перспективы «Уайлд» на попадание в плей-офф Западного дивизиона перед стартом сезона считались такими себе. По большому счету, вакантное место лишь одно: «Колорадо», «Вегас» и «Сент-Луис» едва ли подвинутся с верхушки. «Дакс», «Кингс», «Койотс» и «Шаркс» – вполне проходимые соперники с кучей игровых проблем. Но и у «дикарей» их не меньше. Самая яркая – отсутствие хороших центрфорвардов. После обмена Эрика Стаала в «Баффало» у клуба остался лишь один игрок с хорошей статистикой на вбрасываниях – Ник Бонино. Да и распасоваться как следует получается только с ним, остальные, мягко говоря, не дотягивают. «Миннесота» собрала очень неплохие фланги, но дыра в середине опускала шансы команды до уровня «Анахайма» и «Аризоны».

Гол в овертайме и две передачи в дебюте, рекорд результативности среди новичков «Миннесоты», звание лучшего игрока первой недели НХЛ и 3+6 после 11 матчей – Кирилл не пришел, а ворвался в лигу. Для сравнения, у Панарина в первом сезоне на этом отрезке было 2+8, но с ним в звене играл Патрик Кейн. А Кузнецов те же самые 3+6 набрал лишь за 17 матчей. Ни гигантский перерыв, ни проблемы в ростере Капризову не мешают. Некому дать пас – он обостряет броском. Не от кого получить передачу – берет инициативу на себя. Дойти может до невообразимого.

Главная черта Капризова – трудолюбие. На следующей тренировке после этого броска Кирилл ушел позднее всех – его прогнала только ледовая машина. При невысоком росте 178 см он набрал 91 кг – мышечная масса позволяет ему работать не только техникой и скоростью, но и физикой. «Кирилл любит игру. Он придает нам страсть, энергию, уверенность. Капризов – как веселый ребенок, который наслаждается хоккеем», – так сказал капитан команды Маркус Фолиньо.

Сейчас Кирилл возглавляет список бомбардиров среди новичков, а «Уайлд» идут в зоне плей-офф. До Кубка Стэнли пока далеко: «Миннесоте» предстоит много работы над составом. Но, по крайней мере, теперь есть, вокруг кого его строить. А вот вернуть «Колдер Трофи» в Россию впервые после Панарина в 2016-м – цель, которую после такого старта Кирилл брать просто обязан.

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