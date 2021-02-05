«Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» домашний матч регулярного чемпионата, но 35-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой с передачи Никласа Бекстрёма. Это его 709-й гол в НХЛ, в списке снайперов Александр обошел Майка Гартнера и вышел на седьмое место.