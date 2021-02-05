Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает штурм рекорда Уэйна Гретцки по шайбам, заброшенным в НХЛ.
«Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» домашний матч регулярного чемпионата, но 35-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой с передачи Никласа Бекстрёма. Это его 709-й гол в НХЛ, в списке снайперов Александр обошел Майка Гартнера и вышел на седьмое место.
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- «Вашингтон» уступил со счетом 2:4.
- Рекорд Гретцки – 894 гола, у Горди Хоу – 801, у Яромира Ягра – 766.
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