Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов досрочно завершил тренировку команды в пятницу после попадания шайбы в лицо.
Инцидент произошел после неудачного броска нападающего «канадцев» Джонатана Друэна. Главный тренер команды Клод Жюлье сообщил, что Романов избежал перелома, но ему потребовалось наложить несколько швов. В субботу он будет готовы сыграть против «Оттавы», передает TSN.
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- Романов провел 10 матчей и набрал 2 (1+1) балла при показателе полезности «+3».
- Александр был задрафтован во втором раунде в 2018 году. С ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина-2019.
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