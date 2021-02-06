Болельщица «Вегаса» не открыла дверь вратарю клуба Марк-Андре Флери, который лично принес ей выигранный джерси со своим автографом.

Меган Макдональд ожидала, что свитер отправят по почте, но в дверь внезапно позвонили. Девушка посмотрела видео с камеры, но не узнала голкипера любимого клуба в маске и не стала открывать.

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«Раздался звонок. Я посмотрела видео с камеры наблюдения над входной дверью, чтобы понять, кто это, но не узнала Флери. Свитер был в сумке, и я не видела, что он держит. Потом подумала, что курьером был сотрудник клуба. А чуть позже получила электронное письмо от его агента, в котором сообщалось, что это был Флери.

Я сидела на диване в нескольких ярдах от него. Испытала шок и печаль от того, что не встретилась с ним. Я живу в Лас-Вегасе, но никак не ожидала, что он появится у моей двери», – цитирует болельщицу официальный сайт НХЛ.

36-летний Флери играет за «Вегас» с 2017 года. До этого выступал за «Питтсбург» и трижды завоевал с «пингвинами» кубок Стэнли.

В составе сборной Канады стал олимпийским чемпионом Ванкувера-2010.

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