Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал четыре очка в матче против «Филадельфии». На счету российского игрока 2+2 – Ови поучаствовал во всех заброшенных шайбах команды.

На 12-й минуте Александр реализовал большинство после паса Тома Уилсона, а спустя 5 минут стал автором предассиста на канадца. Во втором периоде связка сработала еще дважды: сначала Уилсон поучаствовал в атаке, которую точным броском завершил Ови, а затем Том и Александр помогли отличиться Никласу Бэкстрёму.

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Последнее результативное действие Овечкина вышло наиболее впечатляющим: нападающий оказался с шайбой у любимого круга вбрасывания, дерзким финтом обыграл защитника «Филы» Филлипа Майерса и идеально откатил шайбу Бэкстрёму для броска по пустым воротам.

К несчастью для «Вашингтона», усилий Овечкина оказалось недостаточно – «Флайерс» забросили 7 шайб (3 – в третьем периоде) и вырвали победу – 7:4.

«Вашингтон» идет третьим в Восточном дивизионе, «Филандельфия» на строчку выше.

На счету Овечкина 5 заброшенных шайб и 7 ассистов в 12 играх.

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