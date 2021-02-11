Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

Во втором периоде 29-летний хоккеист повредил нижнюю часть тела и в заключительной 20-минутке провел всего три смены. В последние десять минут основного времени он не появлялся на льду в равных составах.

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«У него небольшая травма нижней части тела, мы оценим его состояние позже. Думали, что он сможет сыграть в большинстве и собирались снять его пораньше, если это не сработает», – цитирует New York Post тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна.

  • Во втором периоде «Рейнджерс» пропустили в большинстве из-за ошибки Панарина.
  • «Бостон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.
  • Артемий набрал 15 (5+10) очков в 12 матчах, у второго бомбардира «Рейнджерс» (Павел Бучневич) только 8 баллов.

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