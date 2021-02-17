Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал невольной жертвой силового приема от собственного одноклубника в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Во втором периоде американский форвард Джордан Гринуэй пытался остановить соперника, но не рассчитал и влетел в 23-летнего Капризова.

НХЛ
Капризов – будущее России в НХЛ. Дебют круче Панарина и Кузнецова
05/02/2021 В 10:58
  • «Лос-Анджелес» выиграл со счетом 4:0.
  • В дебютном сезоне НХЛ Капризов набрал 9 (3+6 очков) в 11 матчах.

Капризов – будущее России в НХЛ. Дебют круче Панарина и Кузнецова

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НХЛ
Капризов установил рекорд «Миннесоты» в 6-м матче НХЛ
25/01/2021 В 07:26
НХЛ
Капризов подписал контракт с «Миннесотой»
13/07/2020 В 17:38