Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал невольной жертвой силового приема от собственного одноклубника в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Во втором периоде американский форвард Джордан Гринуэй пытался остановить соперника, но не рассчитал и влетел в 23-летнего Капризова.