Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал невольной жертвой силового приема от собственного одноклубника в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».
Во втором периоде американский форвард Джордан Гринуэй пытался остановить соперника, но не рассчитал и влетел в 23-летнего Капризова.
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- «Лос-Анджелес» выиграл со счетом 4:0.
- В дебютном сезоне НХЛ Капризов набрал 9 (3+6 очков) в 11 матчах.
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