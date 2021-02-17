Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», но зато полностью разоблачил миф о том, что он якобы не отрабатывает в защите.
Во втором периоде 35-летний Ови в мастерском прыжке накрыл пас соперника при выходе 2 в 1. «Вашингтон» перехватил шайбу и помчался в ответную атаку, которая завершилась голом Якуба Враны.
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- «Вашингтон» выиграл со счетом 3:1 – это первая победа над «пингвинами» в сезоне.
- Российские игроки из обеих команд не набрали очков.
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