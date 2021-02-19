Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин зажег в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс»: отметился двумя голевыми передачами, подрался и удалился на десять минут.
«Пингвины» выиграли со счетом 4:1, 34-летний Малкин ассистировал Джейсону Цукеру и Брайану Расту. Он провел на льду 18 минут 57 секунд с показателем полезности +2.
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В концовке матча Евгений подрался с защитником соперника Скоттом Мэйфилдом. Потасовка завершилась, благодаря курьезу: крага хоккеиста «Айлендерс» застряла в шлеме Малкина. Арбитры попросили Евгения снять его, чтобы расцепить оппонентов. Оба получили по 10 минут штрафа за неспортивное поведение
- Малкин набрал 9 (3+6) очков в сезоне-2021.
- До этого у Евгения было только две минуты штрафа.
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