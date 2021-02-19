Опубликовано 19/02/2021 в 05:22 | Обновлено 19/02/2021 в 05:30

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин зажег в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс»: отметился двумя голевыми передачами, подрался и удалился на десять минут.

«Пингвины» выиграли со счетом 4:1, 34-летний Малкин ассистировал Джейсону Цукеру и Брайану Расту. Он провел на льду 18 минут 57 секунд с показателем полезности +2.

НХЛ Дубль Радулова и рекорд Панарина. Русские зажгли и без Овечкина 23/01/2021 В 07:02

В концовке матча Евгений подрался с защитником соперника Скоттом Мэйфилдом. Потасовка завершилась, благодаря курьезу: крага хоккеиста «Айлендерс» застряла в шлеме Малкина. Арбитры попросили Евгения снять его, чтобы расцепить оппонентов. Оба получили по 10 минут штрафа за неспортивное поведение

Малкин набрал 9 (3+6) очков в сезоне-2021.

До этого у Евгения было только две минуты штрафа.

НХЛ «Питтсбург» снова обыграл «Вашингтон», Малкин наконец забил 20/01/2021 В 08:34