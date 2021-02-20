Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс» сообщил о смерти русского массажиста Сергея Чекмарева, который скончался в возрасте 65 лет.
«Это был нереальный человек. С ним весело было находиться у льда. Знал Чику уже 10 лет, а он работал в клубе больше 20. Мне кажется, сейчас очень важно почтить его память», – сказал на пресс-конференции после матча с «Флоридой» главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл. Пресс-атташе клуба добавил, что у Сергея остались жена и дочь.
Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева вспомнила историю из книги Кита Гейва «Русская пятерка». Чекмарев работал в ЦСКА и помогал молодому Сергею Федорову в 1990 году. Когда Федоров замыслил побег в Северную Америку, то бежал прямо из отеля, в котором остановился армейский клуб. Гейв назвал Чекмарева «самым близким и надежным другом [Сергея Федорова] в мире, где доверие встречалось редко и легко терялось».
Сергей встретил массажиста в холле гостиницы. «Федоров проводил друга до лифта. Прежде чем проститься с ним в спешке, растрогавшись, Сергей достал из кармана все деньги, которые накопил за четыре года профессиональной карьеры в Советском Союзе, и отдал их Чекмареву – все 1500 долларов.
Это был знак моей признательности на случай, если у него возникнут проблемы из-за того, что сбежал его сосед», – пояснил Федоров. Он прекрасно понимал, что в советской системе того времени преследовались люди, которые были просто в кругу тех, кого считали проблемными элементами общества», – написала Тубольцева в телеграм-канале Coolest Game on Earth.
- Ранее Чекмарев работал массажистом в сборных СССР, СНГ и России, помогал московскому ЦСКА и швейцарскому «Лугано».
- Вместе с Сергеем «Детройт» дважды выиграл Кубок Стэнли – в сезонах-2001/02 и 2007/08.