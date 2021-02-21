На озере Тахо в Калифорнии состоялся первый матч на открытом воздухе – «Колорадо Эвеланш» играл с «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла без зрителей, но с серьезным эксцессом.

Матч «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» на озере Тахо Фото: Getty Images

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Матч «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» на озере Тахо Фото: Eurosport

Матч стартовал как и было запланировано, но лед под палящим солнцем начал таять, а это уже было прямой угрозой жизни спортсменов – они играли в прямом смысле на озере. Встречу пришлось прервать и доиграть ночью, когда все хорошенько замерзнет.

Матч «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» на озере Тахо Фото: Getty Images

Матч «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» на озере Тахо Фото: Getty Images

Озеро Тахо расположено на границе штатов Невада и Калифорния. Оно окружено горами и хвойными лесами. Сегодня это место очень популярно среди туристов – здесь построили множество парков, отелей и гостиниц. В районе озера есть даже горнолыжные трассы, казино и гольф-клубы – такая Красная поляна на максималках.

Матч «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» на озере Тахо Фото: Getty Images

Матч «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» на озере Тахо Фото: Getty Images

Матч завершился победой «Колорадо» со счетом 3:2, а четыре шайбы были заброшены уже в темное время суток.

Матч «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» на озере Тахо Фото: Getty Images

Матч «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» на озере Тахо Фото: Eurosport

Сегодня, 21 февраля, запланирована вторая игра на озере Тахо между «Бостоном» и «Филадельфией». Она тоже перенесена на вечер. Мало того, чтобы не провалиться под лед, командам пришлось отменить тренировку, запланированную на утро.

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