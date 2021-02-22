«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в рамках регулярного чемпионата НХЛ благодаря голу Александра Овечкина и ассисту Евгения Кузнецова. В составе проигравших первую шайбу в сезоне забросил Никита Гусев.
Матч завершился со счетом 4:3. Кузнецов ассистировал Ти Джею О'Ши в третьем периоде и поучаствовал в третьей заброшенной шайбе своей команды, а Овечкин стал автором последней. Он забросил в большинстве и вышел на третье место по этому показателю (262 против 274 у лидера, Дэйва Андрейчука).
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28-летний Гусев сократил преимущество «Кэпиталз», но сравнять счет «Нью-Джерси» не сумел.
- Овечкин не забивал с 7 февраля в течение четырех матчей. У него 6 шайб в сезоне и он сильно отстал в снайперской гонки от Остина Мэттьюза (18 голов в 18 матчах).
- В пяти последних матчах «Вашингтон» трижды выиграл и два раза проиграл.
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