Матч завершился со счетом 4:3. Кузнецов ассистировал Ти Джею О'Ши в третьем периоде и поучаствовал в третьей заброшенной шайбе своей команды, а Овечкин стал автором последней. Он забросил в большинстве и вышел на третье место по этому показателю (262 против 274 у лидера, Дэйва Андрейчука).