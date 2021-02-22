Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку. Это произошло в 2011 году в Риге после выездного матча, когда Панарин выступал за подмосковный клуб.

– В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счетом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов».

НХЛ Неудачный день Панарина: получил травму и привез гол 11/02/2021 В 09:13

– Вы не покидали Ригу сразу после матча из соображений экономии?

– Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия.

– Решил расслабиться?

– Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.

– Повод известен?

– Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол.

– Уголовное дело светило?

– Дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

– Вы как тренер воспитательную беседу провели?

– Да, но не это главное. Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали все, чтобы наша восходящая звезда не загремел в каталажку. Не загубил карьеру.

– А ведь тюрьма могла бы загубить…

– По-разному бывает. Но что сейчас точно понятно – мы тогда оказались неправы.

– В чем?

– Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку. Не знаю, как он, а я приношу и девушке, и ее родителям извинения за своего бывшего игрока…

– Ну раз оступился – с кем не бывает…

– Так если бы раз. А ведь было и воровство из карманов у его же товарищей по детской команде. Причем он сам позже рассказывал об этом. И готовность поднять руку на слабого. И провокации – пусть словесные – последних лет в его соцсетях.

– Мог бы на себе испытать, что такое быть заключенным. И что такое требовать «соблюдения прав и свобод», когда сам нарушал права и свободы других.

– Он бы уже ничего не требовал. В его жизни не случилось бы ни НХЛ со ста миллионами от «Рейнджерс», ни красавицы жены в одном из самых богатых городов мира. Отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехов, – рассказал Назаров в интервью «Комсомольской правде».

Панарин уехал в НХЛ в 2015 году. До «Рейнджерс» играл за «Чикаго» и «Коламбус».

В этом сезоне у Артемия 18 (5+13) очков в 14 матчах.

Последнее место работы Назарова – «Нефтехимик». Он покинул клуб в 2018 году.

НХЛ Дубль Радулова и рекорд Панарина. Русские зажгли и без Овечкина 23/01/2021 В 07:02