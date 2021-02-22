Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку. Это произошло в 2011 году в Риге после выездного матча, когда Панарин выступал за подмосковный клуб.
– В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счетом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов».
– Вы не покидали Ригу сразу после матча из соображений экономии?
– Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия.
– Решил расслабиться?
– Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.
– Повод известен?
– Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол.
– Уголовное дело светило?
– Дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах.
Артемий Панарин
Фото: Getty Images
– Вы как тренер воспитательную беседу провели?
– Да, но не это главное. Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали все, чтобы наша восходящая звезда не загремел в каталажку. Не загубил карьеру.
– А ведь тюрьма могла бы загубить…
– По-разному бывает. Но что сейчас точно понятно – мы тогда оказались неправы.
– В чем?
– Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку. Не знаю, как он, а я приношу и девушке, и ее родителям извинения за своего бывшего игрока…
– Ну раз оступился – с кем не бывает…
– Так если бы раз. А ведь было и воровство из карманов у его же товарищей по детской команде. Причем он сам позже рассказывал об этом. И готовность поднять руку на слабого. И провокации – пусть словесные – последних лет в его соцсетях.
– Мог бы на себе испытать, что такое быть заключенным. И что такое требовать «соблюдения прав и свобод», когда сам нарушал права и свободы других.
– Он бы уже ничего не требовал. В его жизни не случилось бы ни НХЛ со ста миллионами от «Рейнджерс», ни красавицы жены в одном из самых богатых городов мира. Отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехов, – рассказал Назаров в интервью «Комсомольской правде».
- Панарин уехал в НХЛ в 2015 году. До «Рейнджерс» играл за «Чикаго» и «Коламбус».
- В этом сезоне у Артемия 18 (5+13) очков в 14 матчах.
- Последнее место работы Назарова – «Нефтехимик». Он покинул клуб в 2018 году.